Como funciona Instants, canto do Instagram sem filtros, visualizações e, por ora, publicidade

O Instagram lançou uma ferramenta baseada em nostalgia: o Instants entrega imagens sem filtro apenas de amigos, sem permitir filtros, edições e interrupções por anúncios. “É uma nova forma de compartilhar fotos espontâneas”, diz a Meta (conglomerado que controla a rede social) no anúncio, feito na quarta-feira (13). O aparente regresso tecnológico, em comparação com os vídeos frenéticos do Reels e as produções com inteligência artificial do Meta AI, é um sucesso.

O Instants, que está disponível na aba de mensagens do Instagram e em aplicativo próprio, já é o app mais baixado desde o seu lançamento no Brasil e nos Estados Unidos, segundo dados da plataforma Sensor Tower.

Veja mais detalhes sobre a nova plataforma da Meta.

COMO ACESSAR

O Instants está disponível na caixa de entrada do Instagram, no canto direito em um ícone que lembra fotos empilhadas, e em um aplicativo próprio. O app está disponível no Brasil na Play Store (celulares Android) e na App Store (iPhones).

O lançamento do aplicativo foi restrito a alguns países, de acordo com a Meta.

COMO FUNCIONA

O Instants, assim como seus concorrentes Snapchat e BeReal, permite que o usuário publique apenas fotos tiradas na hora, com a câmera aberta no próprio aplicativo. Fica impossível divulgar banners montados no computador ou imagens antigas cabem apenas fotos do momento.

As mensagens são de visualização única, em um modelo similar ao do WhatsApp. Não é possível voltar aos Instants de um amigo, após passar para o próximo. As imagens somem após 24 horas, assim como os stories.

O próprio usuário pode visualizar os Instants que postou no passado em um rolo de fotos restrito ao aplicativo. Essas imagens, contudo, são acessíveis apenas ao dono.

Ainda é possível adicionar legendas às fotos, que devem ser escritas antes do clique. Não é possível fazer edições após a publicação, assim como era o Twitter antigamente.

QUEM PODE VER

O usuário pode compartilhar a foto com os melhores amigos (os mesmos selecionados no Instagram) ou com amigos (seguidores que a pessoa também segue).

A nova ferramenta resgata ferramenta de hierarquização de conteúdo que privilegia o que foi postado por pessoas que o usuário conhece.

COMO DESATIVAR O INSTANTS

Caso queiram desativar o recurso, os usuários devem acessar as configurações do perfil, acessar a aba “Preferências de Conteúdo” e ativar a opção “Ocultar Instants na Caixa de Entrada”. Assim, os Instants deixam de aparecer na aba de mensagens.

POR QUE HÁ UM APLICATIVO SEPARADO

O presidente do Instagram, Adam Mosseri, disse que a empresa testou os Instants, antes do lançamento, na Itália e na República Dominicana. “Percebemos que as pessoas querem um uso muito mais casual e autêntico das redes.”

A Meta avaliou, então, que os usuários queriam uma forma mais rápida e fácil de acessar a câmera. Para facilitar isso, lançou um app independente do Instants em alguns países.

INSTANTS CONTINUARÃO SEM PUBLICIDADE

Por ora e diferentemente dos stories, o aplicativo não mostra anúncios. Mosseri não disse se há planos para levar publicidade à plataforma no futuro. Hoje, a veiculação de propaganda é a principal fonte de receita da Meta.

EXISTEM FERRAMENTAS DE SEGURANÇA

Todas as proteções de segurança e privacidade integradas ao Instagram se aplicam ao Instants, de acordo com a Meta.

Os controles no app do Instagram, incluindo bloquear, silenciar e restringir, aplicam-se aos instants. Dessa forma, é possível limitar o recebimento de instants de amigos específicos.

Seus instants só podem ser vistos por quem você escolher compartilhá-los: seus amigos próximos ou contas em comum (seguidores que você também segue).

Como os conteúdos são privados, a Meta não acessa os conteúdos para treinar modelos de inteligência artificial.

HÁ MECANISMOS DE PROTEÇÃO DE ADOLESCENTES

Para menores de idade, o Instants (tanto o recurso quanto o app) é automaticamente classficado como conta de asolescente e integrado à supervisão dos pais

Se um pai, mãe ou responsável já supervisiona o adolescente no Instagram, essa supervisão é estendida automaticamente para o Instants, diz a Meta.

Há como impor limite de tempo no app, modo de descanso e restringir acesso a contas ou palavras específicas.

Todas as atuais normas da comunidade se aplicam ao Instants, diz a Meta.

Por PEDRO S. TEIXEIRA / Folhapress

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