Como funciona Instants, canto do Instagram sem filtros, visualizações e, por ora, publicidade

O Instagram lançou uma ferramenta baseada em nostalgia: o Instants entrega imagens sem filtro apenas de amigos, sem permitir filtros, edições e interrupções por anúncios. “É uma nova forma de compartilhar fotos espontâneas”, diz a Meta (conglomerado que controla a rede social) no anúncio, feito na quarta-feira (13). O aparente regresso tecnológico, em comparação com os vídeos frenéticos do Reels e as produções com inteligência artificial do Meta AI, é um sucesso.
O Instants, que está disponível na aba de mensagens do Instagram e em aplicativo próprio, já é o app mais baixado desde o seu lançamento no Brasil e nos Estados Unidos, segundo dados da plataforma Sensor Tower.
Veja mais detalhes sobre a nova plataforma da Meta.
COMO ACESSAR
O Instants está disponível na caixa de entrada do Instagram, no canto direito em um ícone que lembra fotos empilhadas, e em um aplicativo próprio. O app está disponível no Brasil na Play Store (celulares Android) e na App Store (iPhones).
O lançamento do aplicativo foi restrito a alguns países, de acordo com a Meta.
COMO FUNCIONA
O Instants, assim como seus concorrentes Snapchat e BeReal, permite que o usuário publique apenas fotos tiradas na hora, com a câmera aberta no próprio aplicativo. Fica impossível divulgar banners montados no computador ou imagens antigas cabem apenas fotos do momento.
As mensagens são de visualização única, em um modelo similar ao do WhatsApp. Não é possível voltar aos Instants de um amigo, após passar para o próximo. As imagens somem após 24 horas, assim como os stories.
O próprio usuário pode visualizar os Instants que postou no passado em um rolo de fotos restrito ao aplicativo. Essas imagens, contudo, são acessíveis apenas ao dono.
Ainda é possível adicionar legendas às fotos, que devem ser escritas antes do clique. Não é possível fazer edições após a publicação, assim como era o Twitter antigamente.
QUEM PODE VER
O usuário pode compartilhar a foto com os melhores amigos (os mesmos selecionados no Instagram) ou com amigos (seguidores que a pessoa também segue).
A nova ferramenta resgata ferramenta de hierarquização de conteúdo que privilegia o que foi postado por pessoas que o usuário conhece.
COMO DESATIVAR O INSTANTS
Caso queiram desativar o recurso, os usuários devem acessar as configurações do perfil, acessar a aba “Preferências de Conteúdo” e ativar a opção “Ocultar Instants na Caixa de Entrada”. Assim, os Instants deixam de aparecer na aba de mensagens.
POR QUE HÁ UM APLICATIVO SEPARADO
O presidente do Instagram, Adam Mosseri, disse que a empresa testou os Instants, antes do lançamento, na Itália e na República Dominicana. “Percebemos que as pessoas querem um uso muito mais casual e autêntico das redes.”
A Meta avaliou, então, que os usuários queriam uma forma mais rápida e fácil de acessar a câmera. Para facilitar isso, lançou um app independente do Instants em alguns países.
INSTANTS CONTINUARÃO SEM PUBLICIDADE
Por ora e diferentemente dos stories, o aplicativo não mostra anúncios. Mosseri não disse se há planos para levar publicidade à plataforma no futuro. Hoje, a veiculação de propaganda é a principal fonte de receita da Meta.
EXISTEM FERRAMENTAS DE SEGURANÇA
Todas as proteções de segurança e privacidade integradas ao Instagram se aplicam ao Instants, de acordo com a Meta.
Os controles no app do Instagram, incluindo bloquear, silenciar e restringir, aplicam-se aos instants. Dessa forma, é possível limitar o recebimento de instants de amigos específicos.
Seus instants só podem ser vistos por quem você escolher compartilhá-los: seus amigos próximos ou contas em comum (seguidores que você também segue).
Como os conteúdos são privados, a Meta não acessa os conteúdos para treinar modelos de inteligência artificial.
HÁ MECANISMOS DE PROTEÇÃO DE ADOLESCENTES
Para menores de idade, o Instants (tanto o recurso quanto o app) é automaticamente classficado como conta de asolescente e integrado à supervisão dos pais
Se um pai, mãe ou responsável já supervisiona o adolescente no Instagram, essa supervisão é estendida automaticamente para o Instants, diz a Meta.
Há como impor limite de tempo no app, modo de descanso e restringir acesso a contas ou palavras específicas.
Todas as atuais normas da comunidade se aplicam ao Instants, diz a Meta.
Por PEDRO S. TEIXEIRA / Folhapress
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