Amazon Prime aumenta preços de planos no Brasil

A Amazon anunciou nesta terça-feira (3) que irá aumentar os preços do Amazon Prime no Brasil pela primeira vez desde o lançamento do serviço no país. No dia 20 de maio, a assinatura mensal passará de R$ 9,90 para R$ 14,90, enquanto a anual irá de R$ 89 para R$ 119.

Para usuários que já assinam o Prime, os novos preços passarão a valer somente no dia 24 de junho, na data de renovação da assinatura. Além disso, clientes que contratarem a assinatura anual até o dia 19 de maio ainda conseguirão pagar o valor original de R$ 89 por 12 meses.

Lançado no Brasil em 2019, o Amazon Prime é um incentivo para consumidores realizarem mais compras no site da companhia, oferecendo frete grátis sem valor mínimo de compra para milhões de produtos disponíveis em seu estoque.

A assinatura do programa também dá acesso ao Prime Video, serviço de streaming de filmes e séries da companhia, e aos aplicativos Prime Reading, Prime Gaming e Amazon Music, serviços de leitura, jogos e música, respectivamente.

O reajuste no Brasil ocorre num momento de fragilidade para o gigante do varejo. Na semana passada, a Amazon registrou prejuízo trimestral de US$ 3,8 bilhões, primeiro resultado negativo desde 2015, e o crescimento de receita mais lento da sua história, em meio a queda das vendas no varejo online e alta de custos.

Como justificativa para o reajuste no país, a Amazon cita expansão dos benefícios e aumento de custos operacionais gerais. A empresa já havia promovido um reajuste nos Estados Unidos em fevereiro, aumentando a mensalidade para os americanos de US$ 12,99 para US$ 14,99. O contrato anual foi de US$ 119 para US$ 139.

Com informações da Folhapress