Por 3 a 2, Liverpool vira contra o Villarreal e avança à final da Champions League

Nesta terça-feira (3), o Liverpool comandado pelo técnico bateu o Villarreal, na Espanha, por 3 a 2, no jogo de volta das semifinais da competição. Na ida, em Anfield, os ingleses haviam vencido por 2 a 0.

Não foi um caminho fácil, como podem sugerir os placares. No segundo jogo, a equipe espanhola sufocou o adversário no primeiro tempo, marcando com Dia e Coquelin. Mas na etapa final, porém, o goleiro Rulli falhou seguidamente e tomou três gols, de Fabinho, Luis Díaz e Mané.

Chegar à decisão do torneio é algo a que Klopp já está acostumado. Além da final perdida em 2012/2013 com o Borussia Dortmund para o Bayern de Munique, o treinador alemão também perdeu, com o Liverpool, a partida decisiva da edição 2017/2018, diante do Real Madrid.

