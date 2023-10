WhatsApp vai parar de funcionar em Androids antigos a partir desta terça

A partir desta terça-feira (24), o WhatsApp vai parar de funcionar em alguns modelos de smartphones, principalmente os que suportam somente até a versão Jelly Bean do Android 4.1. A informação foi confirmada pela empresa Meta.

Agora, segundo a Meta, somente a versão Lollipop do Android 5.0 terá aplicativo funcionando normalmente. Para os usuários do sistema iOS, do iPhone, não haverá mudanças no WhatsApp. A lista de smartphones que o aplicativo deixará de rodar não foi divulgada pela empresa, no entanto, a expectativa é que seja os seguintes modelos.

Galaxy S4

Galaxy Note 3

Sony Xperia Z

Google Nexus 7

HTC One

LG Optimus G Pro

Motorola D3

Motorola RAZR i

LG Joy

LG L35

LG F60

LG G Flex

LG Optimus G

Samsung Galaxy J1

Com informações do SCC10.

