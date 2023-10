Atendimentos veterinários serão levados até o bairro Jardim Aeroporto

Nesta quarta-feira(25), a região do bairro Jardim Aeroporto será atendida com atendimentos médico-veterinários. A ação faz parte da do programa Subea Itinerante da Subsecretaria do Bem-Estar Animal.

Atendimentos que serão realizados

Vacinação;

Vermifugação;

Microchipagem;

Desparasitação para cães e gatos da população da região;

Encaminhamento para castração de cães e gatos machos da região;

Palestra contra os maus-tratos aos animais;

O objetivo da ação, é levar os atendimentos disponibilizados pela Prefeitura para os bairros, para alcançar o maior número possível de animais atendidos e a atender a população que não consegue levar seu animal até a unidade.

Local e Data:

Data: 25/10 (quarta-feira)

Local: CRAS Albino Coimbra(R. Rio Galheiro, 470 – Aeroporto)

Horário: 8h às 11h

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.