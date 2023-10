Com atleta de MS, judô brasileiro embarca rumo ao Pan-Americano

No Chile, Aléxia Nascimento abre sábado as disputas da modalidade

A sul-mato-grossense Aléxia Nascimento deve fazer, nesta terça-feira (24), seu primeiro treino na Arena de Esportes de Contato, em Santiago (CHI). A campo-grandense de 22 anos compõe a delegação brasileira de judô que embarcaria ontem, de Guarulhos (SP), rumo ao país- -sede dos Jogos Pan-Americanos 2023.

Segundo a programação da competição, a brasileira do clube Pinheiros-SP estreia a partir das 9h (de MS), de sábado (28), primeiro dia de disputas do judô na competição continental. Aléxia luta na Ligeiro (até 48 kg), primeira categoria a se apresentar. Além dela, o país tem Amanda Lima nesta disputa.

Do outro lado da balança, o favorito a pódio, Rafael Silva, também do EC Pinheiros-SP, fecha o torneio, na segunda- -feira (30). Nascido em Campo Grande, mas radicado fora de Mato Grosso do Sul, o “Baby”, 36, busca o ouro na Pesado (+ 100 kg).

Mais nascidos em MS

Além da dupla de judocas, o Estado tem mais “três de MS”. Na natação, Leonardo de Deus, 32, nascido em Campo Grande, e atleta da Unisanta-SP, já faturou medalha. No último sábado, foi prata nos 200 metros borboleta, ao completar a prova em 1min57seg25. O ouro foi do estadunidense Manson Laur (1min56seg44) e seu compatriota, Jack Dahlgren (1min57seg53), ficou com o bronze.

No vôlei, Lorena Viezel, 24, do Praia Clube-MG, nasceu em Ponta Porã, segundo informações do COB (Comitê Olímpico do Brasil), e busca o pódio no feminino. Já no masculino, o campo-grandense Judson Nunes, 24, que atua no Suzano-SP, é um dos destaques da seleção.

Basquete 3×3 BR eliminado

As seleções brasileiras de basquete 3×3 estão fora do Pan. Após avançarem com o primeiro lugar dos seus grupos e com 100% de aproveitamento, o Brasil foi derrotado no feminino pelo Chile, e no masculino por Trinidad & Tobago, pelos placares de 18 a 14 e 20 a 19.

No fechamento da primeira fase, a equipe feminina venceu a Argentina por 13 a 11. E a masculina derrotou a Venezuela, por 20 a 19. Assim, ambas passaram com o primeiro lugar das suas chaves, na briga por medalha. Porém, caíram no primeiro mata- -mata.

O Pan era mais uma jornada no caminho de preparação para Paris 2024. Os homens já estão classificados para o Pré-Olímpico e o time feminino precisa subir ao pódio na Copa América, para ficar mais perto de um lugar no torneio classificatório também.

Programação do judô (Horário MS)

9h às 12h – Eliminatórias

14 às 16h – Disputa de medalhas

– 28/10 – 48 kg, 52 kg, 57 kg, 60 kg e 66 kg

Atletas: Amanda Lima (48 kg), Aléxia Nascimento (48 kg), Larissa Pimenta (52 kg), Rafaela Silva (57 kg), Michel Augusto (60 kg) e Willian Lima (66 kg)

– 29/10 – 63 kg, 70 kg, 73 kg e 81 kg

Atletas: Ketleyn Quadros (63 kg), Aléxia Castilhos (70 kg), Luana Carvalho (70 kg), Daniel Cargnin (73 kg), Gabriel Falcão (73 kg) e Guilherme Schimidt (81 kg)

– 30/10 – 78 kg, +78 kg, 90 kg, 100 kg e +100 kg

Atletas: Samanta Soares (78 kg), Eliza Ramos (78 kg), Beatriz Souza (+78 kg), Rafael Macedo (90 kg), Kayo Santos (100 kg), Leonardo Gonçalves (100 kg) e Rafael Silva “Baby” (+100 kg)

– 31/10 – Competição por Equipes Mistas 9h às 12h

– Eliminatórias e Disputas por Medalhas 12h às 12h30

– Cerimônia de entrega das medalhas

