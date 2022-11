Vereador Dr. Victor Rocha tem dois projetos de leis aprovados na sessão desta terça-feira

Nesta terça-feira (22), o vereador Dr. Victor Rocha (PP) teve dois projetos de leis aprovados e um veto total foi mantido durante a sessão na Câmara Municipal. O projeto de lei nº 10.675/22, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Vida Saudável e Projeto de Apoio às Bandas e Fanfarras.

O projeto de lei nº 10.675/22, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Vida Saudável, cujo tem como objetivo o fomento à prática esportiva, cultural e de lazer, a ampliação, a conservação, a manutenção e a modernização dos campos de futebol, das quadras poliesportivas e espaços públicos que permitem sua utilização pela população no desenvolvimento do esporte, lazer e cultura na cidade de Campo Grande.

“É comprovada a essencialidade da prática esportiva no cotidiano das pessoas, principalmente nos atuais dias que vivemos a pandemia COVID-19. Esse projeto serve como instrumento para o Poder Público balizar as ações de fomentos às práticas esportivas, culturais e de lazer”, pontuou o parlamentar.

Outro projeto aprovado foi da lei n. 10.441/21, que autoriza o município de Campo Grande a instituir o Projeto de Apoio às Bandas e Fanfarras, a proposta é do ex-vereador Ademir Santana, tendo como coautores os vereadores Dr. Victor Rocha, Carlos Augusto Borges e Ronilço Guerreiro. As ações previstas no projeto são: a realização de convênios, distribuição de instrumentos musicais e promoção de festivais.