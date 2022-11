Alems homenageia os 60 anos da regulamentação da Psicologia no Brasil

A data de 27 de agosto de 2022, marca os 60 anos da regulamentação da Psicologia no Brasil, determinada pela Lei n.º 4.119 de 1962. Em reconhecimento a esta ciência e profissão e às suas contribuições para a sociedade, no dia 25 de novembro, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul irá realizar uma Sessão Solene para homenagear 60 psicólogas (os) que fazem e fizeram parte da história da Psicologia no Mato Grosso do Sul.

O evento foi proposto pelo deputado Pedro Kemp (PT), que é psicólogo por formação. Na solenidade, que tem início às 19h no Plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis, devem ser homenageados 60 profissionais. Sendo transmitido ao vivo pela YouTube do CRP14/MS.

Pedro Kemp faz parte da história do CRP14/MS, esteve presente desde o início da criação regional em 1996. “Como psicólogo, tenho muito orgulho e defendo o acesso aos serviços da psicologia não apenas para uma parcela da população, mas para todas as pessoas”, afirmou o deputado.

“É muito importante que todos e todas do nosso País possam encontrar apoio emocional e construam suas trajetórias calcadas no autoconhecimento e na capacidade de compreensão e resiliência diante dos percalços da vida”, completou o parlamentar.

Aqui em Mato Grosso do Sul foi realizada Sessão Solene em Homenagem aos 60 anos da Psicologia pelas Câmaras Municipais de Corumbá e Campo Grande, na gestão do IX Plenário, por meio de sua presidente, Marilene Kovalski.

As comemorações seguem, por meio do X Plenário, tendo o presidente Walkes Jacques Vargas destacado a importância da defesa da profissão. “Prestar homenagens às(aos) colegas psicólogas(os) é enfatizar a importância da profissão para o desenvolvimento da sociedade em que vivemos. É valorizar a contribuição de cada um de nós (psicólogas(os)) ao longo dos 60 anos de história da profissão”, enfatizou.

Psicologia no Brasil

Desde o século 19, a profissão teve sua inserção no país por meio das formações pedagógicas, com as antigas escolas normais e os laboratórios de Psicologia, além das formações nos cursos das áreas de Medicina, Filosofia, Sociologia, Direito, entre outras. Na década de 30, com a criação da Universidade de São Paulo (USP), a Psicologia ganha força, trazendo a compreensão de que pode tornar-se uma profissão específica.

Os primeiros cursos de Psicologia, contudo, foram criados somente no fim da década de 50, na PUC-Rio e na USP. À época, estudiosos e estudiosos filiados ao Instituto de Psicologia de São Paulo formaram uma comissão para estudar e debater os aspectos que discutiam o reconhecimento e o estabelecimento legal da Psicologia no país enquanto profissão. As movimentações culminaram na Lei n.º 4.119/1962.

Por fim, lembramos que a Psicologia é constituída e praticada majoritariamente por mulheres: representamos 86% da categoria no Brasil. Dessas, muitas viveram e vivem suas vidas dedicadas e empenhadas na construção coletiva da profissão.

Os homenageados são de Campo Grande e do interior do Estado. São pessoas que contribuíram e contribuem, em suas atividades, na história da formação e consolidação da psicologia em Mato Grosso do Sul. A sessão solene terá transmissão ao vivo pelos canais de comunicação da Casa de Leis.

