Trechos da BR-163 passam por manutenção nesta quarta-feira

A empresa CCR MSVia, responsável pela administração da BR-123/MS, emitiu nesta quarta-feira (28) um relatório listando os trechos da rodovia que estão passando por obras e serviços de manutenção. O informático serve para alertar os usuários sobre eventuais paradas.

Por meio da SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), a CCR MSvia recomenda aos motoristas que fiquem atentos aos pontos em interdição, que respeitem a sinalização, redobrando a atenção nas proximidades dos trechos em obras e reduzindo a velocidade. Todos os trechos estão sinalizados e em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

Pontos com desvio de tráfego

São Gabriel do Oeste – no km 600 e no km 595;

Campo Grande – no km 433;

Pontos com pare-e-siga

Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 800 e 799;

Coxim – entre os kms 761 e 760;

Rio Verde de MT – entre os kms 721 e 720;

Douradina – entre os kms 299 e 298;

Dourados – entre os kms 247 e 246;

Caarapó – entre os kms 225 e 224, e entre os kms 192 e 191;

Itaquiraí – entre os kms 106 e 105;

Eldorado – entre os kms 65 e 66.

Segundo a CCR MSVia, o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Os motoristas podem acompanhar a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligando para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).