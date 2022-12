Chuvas de verão marcam virada do ano em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul desta quarta-feira (28) e dos próximos dias indica tempo instável, com chuvas fracas a moderada. Até esta quinta-feira (29), localmente podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões centro-norte e leste do Estado.

São esperados acumulados de chuvas acima de 40 mm/24h. Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao deslocamento de cavados (áreas de baixa pressão atmosférica) e o avanço de uma frente fria oceânica que organiza um canal de umidade sobre o centro-oeste do Brasil e favorece a formação de nuvens e chuvas em MS.

No último final de semana de 2022, entre sexta (30) a domingo (1), o tempo segue instável no estado, com chuvas e tempestades devido ao aquecimento diurno. Essas chuvas são típicas de verão, e ocorrem com maior frequência no período da tarde.

Sábado (31) e Domingo (1): Na véspera do ano novo e no primeiro dia do ano de 2023, a previsão é de tempo instável, com chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades isoladas, com destaque na região nordeste de MS.

No estado, esperam-se temperaturas mínimas entre 21/25°C e máximas de até 33°C. Em Campo Grande, espera-se temperatura mínima de 22°C e máxima de até 29°C. Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante norte, com valores entre 40-60 km/h e pontualmente podem ocorrer rajadas de vento acima de 60km/h.

Na primeira segunda-feira do ano, o dia 2 é marcado pelo avanço de uma nova frente fria favorece a formação de chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões central, sul/sudeste e nordeste do estado.

São esperadas temperaturas mínimas entre 21/25°C e máximas de até 32°C no estado, com destaque nas regiões pantaneira e sudoeste. Na capital, espera-se temperatura mínima de 22°C e máxima de até 27°C. Os ventos atuam do quadrante norte, com valores entre 40-60 km/h e localmente podem atingir valores acima de 60 km/h. Acesse também: Reinaldo vai a Coxim e assina convênio em Campo Grande