Última sexta-feira do ano poderá registrar 43°C em MS

A última sexta-feira de 2023 em Mato Grosso do Sul, será de altas temperaturas e com possibilidade de chuva em todo o estado. A região pantaneira deve registrar a maior temperatura do estado, podendo alcançar os 43ºC.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande a sexta-feira começa com céu claro, registrando 27ºC de mínima e a máxima prevista é de 37ºC.

Dourados e Ponta Porã, no sul do estado, registram mínima de 22ºC e máxima prevista de 39ºC. Em Sonora, no norte de Mato Grosso do Sul, o dia começa com 24ºC e no período mais quente, pode registrar 39ºc de máxima.

O calor também marcará presensa no leste de Mato Grosso do Sul, onde Chapadão do Sul registra mínima de 23ºC e máxima de 38ºC e Três Lagoas, mínima de 25ºC e máxima prevista de 40ºC.

Quem está passando férias ou mora em Bonito, também enfrentará calorão! Na cidade onde milhares de turistas vão passar as férias e desfrutam das belezas naturais, a mínima deve ser de 22ºC e a máxima de 41ºC.

Na região do Pantanal, os termômetros devem, novamente, registrar recordes de temperatura. Corumbá, Porto Murtinho e Aquidauana têm mínima prevista de 23°C e a máxima deve atingir os 43ºC nos três municípios.

Ainda de acordo com o Inmet, há alerta para chuva em excesso, acompanhada de rajadas de vento que podem atingir 60 km/h em todo o Mato Grosso do Sul entre sexta-feira(29) e domingo (31).

Com informações do Inmet.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram