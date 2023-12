Férias de verão: passeio no fundo do mar é atração para pequenos no Bosque dos Ipês

Parque lúdico e interativo é dedicado para crianças até 13 anos

O Shopping Bosque dos Ipês oferece uma atração para a criançada que está em período de férias: o parque temático “Fundo do Mar”. O Parque Temático Fundo do Mar funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 20h.

A atração conta com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e temáticos, além de uma área com bolinhas. Em todo o parque, as crianças têm a oportunidade de explorar um ambiente cheio de diversão e desafios, ideal para famílias que buscam atividades lúdicas e interativas para os pequenos. Podem brincar na atração crianças até 13 anos.

Os preços para curtir o “Fundo do Mar” variam conforme o tempo de permanência: de 1 a 15 minutos, R$30,00; de 16 a 30 minutos, R$35,00, e 60 minutos, R$60,00. Há um adicional de R$5,00 a cada 5 minutos extras*.

A participação de menores de 4 anos está condicionada ao acompanhamento por um progenitor ou adulto responsável. Para participação de crianças com deficiência é recomendado o acompanhamento do responsável e cabe a ele observar as especificidades do evento e consequente adequação às particularidades de sua criança. Além disso, crianças com deficiência têm 50% de desconto no parque.

