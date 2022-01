UFMS lança especializações em Direito e Administração; inscrições já na próxima semana

Com objetivo de ampliar o acesso a educação a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), inicia na próxima semana as inscrições para dois cursos de Pós-graduação Lato Sensu nas áreas de Administração e Direito, fornecidos na Cidade Universitária e no Cpar (Câmpus de Paranaíba).

Conforme a instituição, as aulas serão promovidas de forma remota, com atividades ao vivo e assíncronas. Para a área de Administração serão ofertadas 50 vagas para o MBA em Gestão Estratégica de Organizações, no Cpar.

Coordenador do curso, Odirlei Fernando Dal Moro explica que a especialização tem o objetivo de auxiliar os estudantes a gerenciar empresas de forma estratégica. “É uma pós-graduação aberta a todos os públicos e, com certeza, irá transformar a vida das pessoas, pequenos empresários, por exemplo, que têm graduação e queiram aprender mais sobre gestão estratégica de empresas para aplicar no seu negócio”, destacou via assessoria.

As inscrições serão iniciadas no dia 7 de fevereiro e a aula inaugural está prevista para 4 de abril. De acordo com o edital o valor do investimento consiste em 13 parcelas de R$399, além da taxa de matrícula de R$200. Candidatos que optarem pela isenção da taxa têm até 30 de janeiro para realizar a solicitação.

Direito

Em Campo Grande, serão disponibilizadas 100 vagas para o curso de especialização em Direito e Desenvolvimento Sustentável, na Cidade Universitária, com duração de 18 meses.

De acordo com a coordenadora do curso, Lívia Gaigher, é a primeira vez que a pós é oferecida na Universidade. “Essa especialização surgiu para atender a uma dupla demanda, tanto do ponto de vista do mercado, como também uma demanda científica por conhecimento sobre os fundamentos, as regras, os mecanismos jurídicos, inclusive para que a sustentabilidade se torne cada vez mais efetiva”, disse via assessoria.

Interessados devem realizar a inscrição online entre os dias 1º de fevereiro e 10 de junho. A aula inaugural está prevista para 5 de agosto e a taxa de inscrição é de R$150. O investimento total consiste em 18 parcelas de R$580,00.

Diretor da Faculdade de Direito (Fadir), Fernando Nogueira destaca a importância da iniciativa. “Essa pós-graduação veio ao encontro dos objetivos da UFMS, que é fomentar o conhecimento. Vamos trazer vários professores, não só da Universidade, mas também de outros estados, que têm expertise na área, não só da questão ambiental, mas econômica também”, explicou via assessoria.

Serviço:

Inscrições poderão ser feitas diretamente no site: posgraduacao.ufms.br