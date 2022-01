Jason Momoa se une ao elenco do filme “Velozes e Furiosos 10”

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Intérprete de Aquaman nos filmes do Universo Estendido DC, Jason Momoa vai entrar para outra franquia de sucesso no cinema. O ator de 42 anos será um dos astros de “Velozes e Furiosos 10” (“Fast and Furious 10”), novo capítulo da saga motorizada.

De acordo com informações do portal Deadline, Momoa dará vida a um inimigo do protagonista, Dominic Toretto (Vin Diesel). Vale ressaltar, no entanto, que a contratação ainda não foi oficializada nem pelo estúdio responsável – a Universal Pictures – nem pelo artista.

Previsto para estrear mundialmente em 19 de maio de 2023, “Velozes e Furiosos 10” será dirigido por Justin Lin, que havia se afastado da franquia após “Velozes e Furiosos 6” (2013) e retornou ao comando dela no episódio mais recente, “Velozes e Furiosos 9” (2021).

Além de Momoa e Vin Diesel, também estão confirmados os retornos de Michelle Rodriguez (Mia Toretto), Tyrese Gibson (Roman Pearce) e o rapper Ludacris (Tej Parker), além da cantora Cardi B, que participou do último longa na pele de Leysa.