UFMS: aprovados no vestibular e PASSE têm até segunda-feira para fazerem matrículas

Foram publicados no site ingresso.ufms.br os editais com os aprovados em 3ª chamada do Vestibular UFMS e da 3ª etapa do PASSE. Os convocados têm até segunda-feira (21) para realizarem a matrícula, basta acessarem a Central de Matrículas.

O pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira, reforçou que a matrícula na UFMS está sendo realizada de maneira totalmente on-line. “Os estudantes aprovados irão anexar todas as documentações listadas no edital de convocação, como o histórico e certificado do ensino médio, cpf, documento de identidade, a certidão de quitação eleitoral, para candidatos maiores de 18 anos, e a carteira de reservista para candidatos do sexo masculino, entre outros. E também, candidatos que concorreram às vagas reservadas devem anexar, na matrícula, os documentos que certifiquem sua condição de cotista”, lembrou, reiterando que as Bancas de Verificação também serão em formato on-line.

Central de Matrículas

Para tirar dúvidas e auxiliar os calouros em todo o processo, a UFMS implementou a Central de Matrículas.

Além das informações e links necessários, a página traz também os telefones e e-mails para acesso às equipes de auxílio da Cidade Universitária e dos câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Corumbá, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

