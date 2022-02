Na fronteira do Brasil com o Paraguai, uma SUV, foi encontrada incinerada com um corpo dentro do veículo. O fato ocorreu na estrada localizada no Cerrro Corá neste sábado (19). O corpo ainda não foi identificado.

O corpo estava no banco de trás do carro, que está registrado em nome de uma mulher, conforme disse a Polícia Nacional do Paraguai às equipes de reportagem. A corporação informou não ter descoberto até então, os indícios que possam ter motivado o crime e diz que vai investigar o caso.