Vestibular da UEMS registra quase 20% de ausência de inscritos

Foi realizado neste domingo (26) as provas do vestibular 2024 da UEMS (Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul). Ao todo, foram 7.908 inscritos e destes, 1.427 não comparecerem, registrando uma abstenção de 18,05%.

Às provas foram aplicadas pela manhã, das 8h às 13h, em 18 municípios do Estado. Neste ano, os candidatos concorrem a 811 vagas distribuídas entre os 38 cursos de graduação presencial em 13 das 15 unidades universitárias da UEMS.