Tribunal realiza “TCE de olho no controle”

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul realizou nesta sexta-feira, 16 de junho, a segunda edição do projeto “TCE de Olho no Controle: Oficinas Temáticas”. O evento, realizado por meio da Escola Superior de Controle Externo, tem como objetivo promover a ampla capacitação de servidores de Prefeituras e Câmaras Municipais dos jurisdicionados que fazem parte do Grupo III, de relatoria do conselheiro substituto, Célio Lima de Oliveira.

A abertura do evento foi feita pelo diretor da Escola Superior de Controle Externo, conselheiro Marcio Monteiro, que destacou o trabalho preventivo que o TCE-MS vem realizando. ““O objetivo do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, por meio da gestão do nosso presidente Jerson Domingos, além de fiscalizar realizando o controle externo, tem sido trabalhar com a prevenção, e não uma instituição apenas punitiva, mas sim que presta orientação aos seus jurisdicionados para que os recursos públicos sejam aplicados de forma cada vez mais eficiente”.

A palestrante do dia foi a auditora de controle externo do TCE-MS, Dafne Reichel Cabral sobre “Aspectos Gerais da Lei 14.133/2021” que afirmou que “ainda restam muitas dúvidas em relação a sua aplicabilidade e que o tema foi um pleito dos municípios. Eles que estavam com maior dificuldade realmente para se adaptarem tecnologicamente, visto que, as licitações em regra serão eletrônicas e os municípios são os maiores afetados com as mudanças”.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leiamais:“TCE de Olho no Controle” vai capacitar servidores de municípios