Única no país, Agems recebe prêmio Excelência em Gestão em Congresso Nacional

A Agems, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul celebra mais uma conquista na construção do futuro da regulação. A agência sul-mato-grossense foi agraciada com o prêmio de Excelência em Gestão na abertura do XIII Congresso Brasileiro de Regulação da Abar, evento que reúne especialistas, gestores e reguladores de todo o país para discutir as principais questões relacionadas à regulação no Brasil. A Agems participa ativamente do evento, contribuindo com 6 painéis e 16 trabalhos técnicos.

O prêmio recebido pelo diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, acompanhado da diretoria executiva representados pela diretora de Inovação Rejane Monteiro, diretora de Saneamento Iara Marchioretto, diretora de Transportes e Rodovias Caroline Tomanquevez e o diretor de Gás e Energia, Matias Gonsales, tem o reconhecimento ao novo posicionamento estratégico e à inovação que a Agência tem trazido para a regulação dos serviços em Mato Grosso do Sul e ações que tem repercutido a nível nacional e internacional.

“Estamos honrados em receber esse prêmio e vemos isso como um incentivo para continuarmos avançando em nosso trabalho de regulação. Nosso objetivo é criar um ambiente regulatório que seja transparente, previsível e que promova o desenvolvimento sustentável para os cidadãos de Mato Grosso do Sul”, afirmou o diretor-presidente Carlos Assis.

Câmaras Técnicas

Como uma dessas ações prestigiadas, recentemente, a Agência de Regulação atingiu outro marco notável, sediando pela primeira vez as reuniões das Câmaras Técnicas da ABAR. O evento foi um sucesso retumbante, com um recorde de inscrições de especialistas, reguladores e profissionais do setor.

Essas reuniões não apenas proporcionaram um ambiente propício à discussão de temas regulatórios críticos, mas também evidenciaram a crescente relevância da Agems como líder regional no campo da regulação.

Diretora de Inovação e Relações Institucionais, Rejane destacou a importância do reconhecimento ao novo posicionamento adotado pela agência.

“Precisamos enfatizar que a inovação e o aprimoramento das políticas regulatórias têm sido fundamentais para promover um ambiente de negócios mais favorável, atrair investimentos e assegurar serviços de alta qualidade criando assim um novo ambiente regulatório. A Agems tem feito a diferença e está preparada para o futuro”, destaca Rejane.

O Prêmio de Excelência em Gestão conquistado pela autarquia não apenas enaltece os esforços da agência para elevar o padrão da regulação no estado, mas também ressalta a importância da regulação eficaz na garantia de serviços públicos de qualidade.

O futuro da regulação

A autarquia tem investido na modernização de suas práticas e tem buscado por soluções que beneficiem a população sul-mato-grossense. A agência tem atuado de forma a garantir a qualidade, acessibilidade e sustentabilidade dos serviços regulados, alinhando-se com as melhores práticas de regulação em nível global.

Um dos principais pilares desse novo posicionamento estratégico é o investimento na capacitação e conhecimento de seus colaboradores e parceiros. A Agems tem promovido uma série de ciclos de seminários e palestras com especialistas renomados do Brasil e exterior. Esses eventos são oportunidades valiosas para a troca de experiências, a atualização de conhecimentos e o aprimoramento das práticas regulatórias, contribuindo para uma gestão mais eficiente e alinhada com as melhores práticas globais.

A Agems demonstra estar atenta aos desafios do mundo contemporâneo e à importância de assegurar um futuro sustentável. Para isso, adotou a abordagem dos pilares ESG (Ambiental, Social e Governança) como parte de sua estratégia. Isso implica que, além de regular os serviços essenciais, a Agência sul-mato-grossense tem o compromisso de promover a sustentabilidade, a responsabilidade social e uma governança exemplar em suas operações e nas empresas reguladas.

MS a nível nacional

A Agems participa ativamente do congresso com a maior comitiva de servidores em mais de 20 anos. Com 6 painéis e 16 trabalhos técnicos, o grupo leva cases de sucesso já implementados aqui no Estado.

Os painéis apresentados vão abordar uma variedade de tópicos relevantes, incluindo a regionalização da prestação dos serviços de saneamento, no transporte, a fiscalização do clandestino no sistema rodoviário de passageiros, a regulação e fiscalização para o futuro e o uso da inteligência artificial no transporte.

No setor de energia elétrica e gás canalizado, haverá o debate do cenário da telemetria, balanceamento e perdas de gás e a regulação e distribuição de gás natural.

Além dos painéis, a Agência Regula também vai apresentar 16 trabalhos técnicos que abordam questões específicas e desafios enfrentados pelo órgão regulador em Mato Grosso do Sul. Esses trabalhos incluem análises de impacto regulatório, estudos de caso e propostas de aprimoramento da regulação.

A Agência de Regulação de Mato Grosso do Sul está claramente comprometida em moldar o futuro da regulação, buscando aprimorar suas práticas e promover a inovação para o benefício de todos os sul-mato-grossenses. Com o novo posicionamento estratégico e um olhar atento às melhores práticas regulatórias, a Agems está pronta para liderar o caminho rumo a um futuro mais eficiente, sustentável e justo.

Com informações da assessoria