Três unidades de saúde vão estar abertas para vacinação durante feriado

A Prefeitura de Campo Grande realiza plantão de vacinação em três unidades de saúde neste feriado de finados, 02 de novembro. O atendimento acontece de 7h30 às 17h, sem intervalo, na UBS Dona Neta, USF Moreninha e UBS 26 de Agosto.

Estão sendo ofertadas todas as vacinas do calendário e também contra Influenza e Covid-19. A vacinação contra a poliomielite continua disponível para crianças de 1 a 4 anos.

A campanha de imunização contra a doença terminou no último dia 31 e aproximadamente 23,3 mil crianças foram vacinadas, o que representa pouco mais de 40% do público estimado em 54,7 mil crianças nesta faixa-etária. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95%. A cobertura da vacina injetável contra a doença (VIP) e de aproximadamente 75%.

A vacina contra poliomielite protege crianças da doença que ficou popularmente conhecida como Paralisia Infantil, e há mais de trinta anos não há novos casos registrados no Brasil.

Contudo, já há circulação em locais onde não se tinha mais registro da doença, como é o caso dos Estados Unidos, que confirmou o diagnóstico em um adulto não vacinado em julho.

Covid-19 e Influenza

As crianças eadultos que ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 poderão iniciar o esquema vacinal simultaneamente com outros imunizantes. A dose também estará disponível para os outros públicos e para quem já cumpriu o intervalo entre doses recomendo pelos fabricantes da vacina.

Quem tem 12 anos ou mais e já completou o esquema primário de vacinação há pelo menos quatro meses poderá receber o primeiro reforço. O intervalo é o mesmo para quem tomou a terceira dose e tem 35 anos ou mais, é trabalhador da saúde ou tem 18 anos ou mais e possui algum imunocomprometimento grave.

