Manifestação nas rodovias ganha incentivo de apoiadores

Em MS, até às 17h, 33 rodovias ainda estavam interditadas

A manifestação nas rodovias estaduais e federais de Mato Grosso do Sul tem recebido incentivo de vários apoiadores, tanto de empresários como da população. Alguns estão doando marmitas, produtos de higiene pessoal, carnes, arroz, legumes e outros alimentos em geral. O ato começou no último domingo (30), contra o resultado das eleições em todo o Brasil. No Estado, até às 17h, 33 rodovias ainda estavam interditadas de forma parcial ou total.

Manifestantes que preferiram não se identificar reforça que os campo-grandenses estão ajudando nas manifestações. “Não temos medo e iremos seguir com a manifestação. Estamos recebendo alimentos, fraudas para as crianças pequenas, produtos de higiene pessoal, entre outros. Não está faltando nada, o povo campo-grandense está nos ajudando a não ficarmos em casa aceitando essa situação”, destaca uma das manifestantes, que se posicionou.

Outra pessoa que não se identificou disse que está tendo contagem de quantas pessoas estão em cada ponto para que possam receber marmitas. “O pessoal aqui em volta tem ajuda, os empresários mandam marmita”, conta.

Decisão

No início da noite de segunda -feira (31), a Justiça Federal de Mato Grosso do Sul determinou o fim das interdições nas rodovias federais do Estado.

Em caso de descumprimento, fica fixado aos réus líderes de movimentos, a multa diária é de R$ 10 mil por pessoa física e de R$ 100 mil por pessoa jurídica que apoie os movimentos.

Mesmo diante da decisão, os manifestantes insistem em continuar com os protestos. Na manhã de ontem (1°), eles voltaram a atear fogo em pneus e a bloquearem as estradas. Com isso, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) usou bombas de efeito moral para acabar com o protesto na BR-163, saída para Cuiabá, em Campo Grande. A ação durou cerca de 5 minutos. “A PRF teve certa resistência para desocupação da rodovia, quando tivemos que fazer o uso do equipamento do CS – é o tipo de um gás que é lançado e acaba sendo um pouco irritante para os olhos e respiração. No momento, havia em torno de 100 pessoas”, disse o inspetor da PRF, Tércio Baggio.

O policial reforça que os apoiadores podem se manifestar, porém, o que não pode é o bloqueio do trânsito das pessoas e veículos. Além disso, foi preciso acionar o helicóptero do órgão para ajudar na manifestação para que os produtores rurais, empresários e caminhoneiros respeitassem a ordem judicial.

No mesmo trecho, barracas que estavam montadas foram desmanchadas. Foi usado até retroescavadeira. A CCR MSVia disse que quem coordenou as ações foi a PRF.

Interdições

Segundo atualização da PRF, até às 17h, de ontem (02), 12 rodovias federais estavam bloqueadas. A BR-060 -km 368, em Campo Grande; BR-060 – km 538, Nioaque; BR-262 – km 383, Terenos; BR-163 – km 256, Dourados; BR267 – km 124, Nova Andradina; BR-163 – km 39, Eldorado.

Além da BR-163 – km 550, Bandeirantes; BR-158 – km 95, em Paranaíba; BR-262 – km 486, em Anastácio; BR-158 – km 145, em Aparecida do Taboado; BR262 – km 2, Três Lagoas; BR 376 – km 117 (Ivinhema).

Já de acordo com a Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), 21 rodovias estaduais estão obstruídas.

Estão na lista a MS-080 (Rochedo); MS-112 – km 206 (Cassilândia X Inocência); MS112 – km 115 (Inocência); MS134 (Nova Andradina); MS-134 (Batayporã); MS-141 (Ivinhema X Naviraí); MS-156 (Amambai, saída para Caarapó); MS-156 – Km 67 (Dourados X Itaporã); MS-162 (Sidrolândia X Maracaju); MS-164 – Km 16 (próximo a Vista Alegre); MS-178 (Guia Lopes X Bonito). MS-289 (Amambai, saída para Coronel Sapucaia); MS-289 (Coronel Sapucaia); MS-306 – Km 217 (Cassilândia X Chapadão do Sul); MS-306 (Chapadão do Sul). MS-306 (Chapadão do Sul X Costa Rica); MS-379– Km 47 (Dourados X Laguna Carapã); MS-384 (Antônio João); MS-384 – Km 29 (Antônio João); MS-386 (Amambai X Ponta Porã); e MS460 (Maracaju).

Ainda conforme a Secretaria informou, em nota, será adotado as medidas necessárias para o cumprimento da decisão do ministro Alexandre de Moraes (STF), para desobstrução das vias estaduais que estejam ilicitamente com seu trânsito interrompido. “Nesta primeira fase da operação, a Polícia Militar atuará para o cumprimento da decisão nas vias estaduais, e após poderá apoiar a Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais”, diz parte da nota.

Quem também tem sofrido com as intervenções pelas rodovias afora são aqueles que tentam seguir viagem utilizando ônibus como transporte. Passageiros chegaram a esperar cerca de 24 horas pela normalização.

Fala povo: Você acredita que a manifestação pode acabar com a gasolina nos postos?

Lucas Molina, 28 anos – analista de sistemas

“Acho que pode acontecer e se acontecer não vejo problemas. Eu sou a favor de tudo que está sendo feito”.

Thais Dayane Ávalo, 37 anos – enfermeira

“Acredito que não, pois os policiais já estão intervindo, mas, se persistir talvez interfira sim”.

Jagner Gonçalves, 34 anos – motorista de aplicativo

“Não, pois já vai parar, essas manifestações são momentâneas, coisas de pessoas inconformadas, incapazes de aceitar um resultado limpo”.

Gabrielle Ricardes, 27 anos – zootecnista

“Tudo vai depender da proporção que essa movimentação vai tomar. Tomando uma proporção maior creio que vá sim impactar, pois os caminhoneiros são os que sustentam esse País”.

Helen Meire Munhoz, 53 anos – médica

“Sim, eu vim aqui para abastecer por conta disso. Eu acredito que se continuar essas intervenções não só aqui, mas pelo Brasil, isso pode sim virar uma realidade”.

Felipe Matheus, 25 anos – administrador

“Sim, com certeza! Querendo ou não, os caminhoneiros movimentam a economia”.

Por Marina Romualdo e Evelyn Thamaris – Jornal O Estado de MS.

