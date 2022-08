Traficante foge, provoca acidentes e deixa motociclista em estado grave

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) busca desde o início da manhã desta sexta-feira (12), a localização do traficante que foi perseguido e fugiu abandonando um GM/Celta, com placas de Abelardo Luz (SC), carregado com 146 quilos de maconha, em Nova Andradida.

Segundo Jornal da Nova, o suspeito já identificado pelas autoridades e natural de Ji-Paraná, colidiu contra uma caminhonete e uma motociclista que seguia para o trabalho enquanto fugia da polícia.

Vendo que seria alcançado pela equipe policial, ele abandonou o veículo no anel viário nas proximidades da ponte sobre o Córrego Umbaracá e fugiu pela vegetação existente no local.

Do impacto, a mulher sofreu ferimentos graves com suspeita de Traumatismo Cranioencefálico e está internada no Hospital Regional. Acesse também: Idoso é atropelado atravessando faixa de pedestre e morre