Tenente da PM bate em caminhonete e esposa morre na BR-262

Família ficou gravemente ferida e mulher não resistiu a hemorragia interna

A família de um tenente da Polícia Militar sofreu um grave acidente, na tarde de sexta-feira (22), ao bater com uma caminhonete na BR-262, próximo ao trevo de Palmeiras, em Aquidauana. A esposa não resistiu e morreu.

Segundo O Pantaneiro, a família estava em um Honda Civic a caminho de Campo Grande, quando colidiram contra uma caminhonete. Os veículos ficaram totalmente destruídos.

O tenente teria fraturado a perna e quebrado o fêmur. O filho mais velho sofreu alguns ferimentos e o mais novo está com suspeita de traumatismo craniano, ambos encaminhados para a Santa Casa.

Já a esposa sofreu três paradas cardíacas e não resistiu. Ela teria sofrido hemorragia interna.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

