Jovem é morto a tiros após discussão por ciúmes

Flavio Eustaquio, 20, foi morto com um tiro no peito no início da noite do sábado (23), por volta das 19h, na Vila Juquita, em Maracaju. A polícia investiga o caso e procura pelo autor do crime, conhecido como Clodo.

Segundo Maracaju Speed, o suspeito a bordo de uma bicicleta teria iniciado uma discussão por ciúmes e disparado contra Flavio que estava na frente de sua casa. O suspeito fugiu do local em sua bicicleta e até o momento não foi localizado pela polícia.

Um vizinho, que estava em um veículo nas imediações, prestou socorro à vítima e a levou ao hospital local, onde recebeu massagem cardíaca, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A polícia também ouviu a esposa da vítima, que presenciou o fato, e outros vizinhos que testemunharam o ocorrido. Eles confirmaram a versão de que o crime teria sido motivado por ciúmes e que o autor seria Clodo.

O delegado responsável pelo caso, Dr. Pedro, afirmou que o crime está sendo tratado como “Homicídio Qualificado por motivo Fútil e com Recurso que Impossibilite a Defesa da Vítima” e que as diligências estão sendo realizadas para localizar e prender o suspeito.

“Estamos trabalhando com todas as informações que temos e com a colaboração da população, que pode nos ajudar com denúncias anônimas. Não vamos descansar até que esse criminoso seja preso e responda pelo seu ato”, declarou.

