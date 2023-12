Telefones da Defurv estão temporariamente indisponíveis por causa de reparos

A Polícia Civil informou na tarde de hoje (22), que os telefones fixos da Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos) estão indisponíveis temporariamente.

Segundo a delegacia, os telefones estão fora do ar por conta de reparos. Por causa disso, a Especializada coloca à disposição da população, um número de celular. Pelo telefone funcional móvel (67) 99224-3346, as pessoas poderão tirar eventuais dúvidas e fazer denúncias.

