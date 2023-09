Mulher bate carro em poste após ter mal súbito ao volante

Uma motorista desmaiou ao volante e colidiu o veículo que conduzia em um poste, na manhã de hoje (22), após ter um mal súbito, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. De acordo com os bombeiros, casos de desmaios têm sido frequentes na cidade, por conta do forte calor que tem castigado a população.

Segundo informações do site RCN, testemunhas entraram em contato com os bombeiros, após informações de uma pessoa que estaria desacordada, após atingir um poste.

Ao chegarem no local, os Bombeiros não encontraram a condutora, mas isolaram o local para evitar novos acidentes, já que o poste estava energizado. Após consulta da placa do veículo no sistema policial, os policiais conseguiram localizar a motorista.

Em depoimento, a mulher relatou que estava trafegando na rua Alameda R.M 25, quando sofreu mal súbito. Aos policiais, ela disse que desorientada, saiu do veículo e retornou para residência, onde voltou a dormir.

Segundo relato dos bombeiros ao jornal local, destacaram que mal súbito tem se tornado constante por causa do calor intenso em Três Lagoas. Além das altas temperaturas, a baixa umidade do ar tem causado variações na pressão sanguínea resultando em tonturas e desmaios.