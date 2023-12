TCE-MS realiza encontro de controladores internos municipais

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, por meio da Escoex, realiza no próximo dia 12 de setembro o “1º Encontro dos Controladores Internos Municipais – Projeto Interagir”. O evento é voltado, exclusivamente, para os controladores internos das 79 prefeituras e 79 câmaras municipais do Estado.

A primeira palestra da programação será do diretor da Secretaria de Controle Externo do TCE-MS, Eduardo dos Santos Dionizio, sobre “Atribuições do controle interno”, onde serão abordadas as funções atribuídas aos responsáveis e a importância da estruturação e das atividades desenvolvidas pelo controlador interno.

Na sequência, a auditora de controle externo do TCE-MS, Flávia Pierin Freitas Buchara, vai tratar das “Diretrizes e orientações sobre o controle interno”. O objetivo é apresentar aos participantes as recomendações e normas da Intosai como referência para a estruturação e funcionamento do Sistema de Controle Interno dos Jurisdicionados, os princípios associados aos componentes do controle interno e as diretrizes da Atricon.

Para finalizar a manhã de capacitação, o auditor de controle externo do TCE-MS, Denis Antônio Barbosa de Souza, vai falar sobre “O fortalecimento do sistema de controle interno e o Projeto InterAgir”. Denis vai apresentar o diagnóstico do Projeto InterAgir de 2021, as novidades para 2023 e orientar sobre o preenchimento do questionário que deve ser respondido até o dia 30 de setembro.

O questionário será fundamental para que o Tribunal de Contas conheça a estruturação e o funcionamento do órgão de controle interno e assim definir melhor as ações que podem ser implementadas visando o fortalecimento do sistema de controle interno.

