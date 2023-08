Ministro do TCU participa de seminário no TCE segunda-feira

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e o Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (Idams) realizam no próximo dia 21 de agosto o 2º Seminário Sul-Mato-Grossense de Direito Administrativo. Com grande número de inscritos, o Seminário vai homenagear o ministro do TCU, Benjamin Zymler, que estará presente ao evento.

Voltado para advogados, estudantes de direito e servidores públicos, o 2º Seminário vai abordar temas relevantes da Administração Pública, como a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos e o Compliance.

O evento contará com palestras do Doutor e Mestre em Direito Econômico e Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e vice-presidente do Instituto Paranaense de Direito Administrativo – IPDA, Rodrigo Pironti; e também do homenageado, o ministro do TCU, Benjamin Zymler.

O presidente do Idams, João Paulo Lacerda, destaca que “esse é mais um evento realizado em parceria com o TCE-MS e a Escoex, desta vez com apoio institucional do Governo do Estado e da Escola do Legislativo da ALEMS, para colocar em prática alguns dos objetivos e finalidades primordiais do IDAMS, que é promover e estimular o estudo do direito administrativo, propiciando a sua difusão entre os jurisdicionados do TCE e a comunidade jurídica sul-mato-grossense.” João Paulo ainda agradeceu o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, os conselheiros e todos os servidores do TCE por mais essa parceria.

Para o presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, “é muito importante essa parceria com o Idams para discutir temas tão relevantes do direito administrativo, com palestrantes que têm muito a contribuir com suas expertises para o nosso Estado”.

