TCE-MS incentiva doação de sangue e medula óssea

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul recebeu nesta segunda-feira, 3 de julho, uma importante visita – a do Zé Sanguinho, personagem criado pelo Hemocentro para promover campanhas de doação de sangue. Ele visitou todos os setores convidando os servidores a participarem da campanha de doação de sangue que vai ser realizada no dia 10 de agosto na Corte de Contas.

Com o slogan “Invista na vida, seja um doador de sangue e medula óssea”, a campanha é uma idealização da Secretaria da Fazenda do Estado e está percorrendo os órgãos públicos, estimulando os servidores a realizarem a doação e se cadastrarem como doadores de medula óssea.

O Hemosul vai montar uma estrutura para fazer a coleta em uma das salas do TCE-MS a fim de mobilizar e captar novos doadores. A gerente de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida do TCE-MS, Tatiana Bazan, explica que “os servidores poderão também trazer familiares e amigos para realizar a doação”.

Segundo dados do Ministério da Saúde, atualmente 1,6% da população brasileira é doadora de sangue, sendo que o parâmetro ideal seria de 3%. Em Mato Grosso do Sul o Hemocentro é o órgão que tem a missão de coletar, armazenar e distribuir hemocomponentes para todos os hospitais, públicos ou privados. O déficit no estoque ainda é uma realidade constante uma vez que ainda não faz parte da cultura das pessoas o ato de doar sangue voluntariamente.

Durante a ação no dia 10 de agosto no TCE-MS, os servidores também poderão se cadastrar como doadores de medula óssea. O transplante de medula óssea pode beneficiar o tratamento de cerca de 80 doenças. Estatísticas mostram que o doador ideal (irmão compatível) só está disponível em cerca de 25% das famílias brasileiras. Para os demais 75% dos pacientes é preciso buscar um doador voluntário cadastrado no Redome (Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea).

O servidor efetivo que fizer a doação terá como benefício um dia de abono acrescentado às suas férias, segundo a lei 11.591/2004 ou, no caso dos comissionados, poderá escolher um dia de folga. Doadores de sangue também têm isenção de pagamento de taxas de inscrição em concursos do Estado além de ter direito ao pagamento de meia entrada em shows, teatro, cinema, entre outras atividades de entretenimento e cultura.

Tatiana Bazan ressalta a importância da participação dos servidores do TCE-MS. “A doação é um ato altruísta e de solidariedade que salva vidas. Uma única doação pode ajudar a salvar até quatro vidas. Esse é um gesto de amor.

