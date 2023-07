USF Cohab: materiais serão comprados com emenda parlamentar do vereador Dr. Victor Rocha

A Unidade de Saúde da Família Dr. Olímpio Cavalheiro – Cohab (USF Cohab) foi contemplada com emenda parlamentar do vereador Dr. Victor Rocha (PP). Com o recurso serão adquiridos materiais permanentes para melhor atender a população que mora na região.

De acordo com o presidente da Comissão de Saúde, Dr. Victor Rocha e a gerente da USF Cohab, Vaneska Leite juntamente com a agente de saúde, Katia Antônia Ferreira Neres listaram as necessidades da unidade de Saúde para melhor atender a população. “Vimos que as demandas são urgentes e resolvemos destinar a emenda para melhorar a qualidade do atendimento oferecido aos moradores da região”, pontuou.

Com a emenda parlamentar serão adquiridos: 1 ar condicionado 12000BTUS; 1 bebedouro Industrial; 1 bebedouro bancada; 4 cadeiras estofadas com base fixa e com braço; 1 esfigmonanômetro; 1 micro-ondas 21 litros e 1 seladora de mesa.

A USF Cohab realiza serviços especializados como: atenção primária; imunização; atenção ao paciente com tuberculose; atenção ao pré-natal, parto e nascimento; serviço de atenção psicossocial; controle de tabagismo; práticas integrativas e complementares. Também oferece atividades de atenção básica e média complexidade.