TCE-MS capacita servidores para análise de massa asfáltica

Servidores lotados na Divisão de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e Meio Ambiente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, participaram nos dias 20 e 21 de março do treinamento operacional do “forno NCAT para determinação de teor de betume” ministrado pelo consultor técnico, Ricardo Landim.

O forno é um equipamento de alta precisão cuja finalidade é a extração do Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) de uma amostra de massa asfáltica, a fim de determinar sua quantidade na composição estrutural do pavimento asfáltico.

Conforme o chefe da Divisão de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e Meio Ambiente, Ricardo Rivelino, essa é uma das etapas de capacitação, dentre as ações necessárias para iniciar o funcionamento do “Laboratório de obras rodoviárias”. “Uma iniciativa do TCE-MS que busca contribuir com os jurisdicionados para uma correta e eficiente aplicação dos recursos públicos nas obras de pavimentação asfáltica, atuando principalmente no controle preventivo, aferindo a qualidade dos produtos e serviços entregues, bem como sua aderência às normas e padrões técnicos”, afirma Rivelino.

