Futuro das águas em MS estará em debate

Com o tema “Caminhos para a produção de água em Mato Grosso do Sul”, a 4ª edição do Seminário Estadual da Água será realizada no dia 24 de março, na Assembleia Legislativa de MS, mesma semana em que se comemora o Dia Mundial da Água (22). Entres os temas, planos de ação propostos para a qualidade da água em MS, origem e monitoramento de sedimentos e proteção de nascentes.O seminário terá a programação iniciada às 8h, no plenário Júlio Maia, na sede da ALMS.

O seminário é organizado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por meio do gabinete do deputado Renato Câmara. Estão previstas mesas de debates sobre qualidade da água, Projeto Produtores de Água e ainda apresentação de cases de sucesso, como o de Itaipu Binacional.

Além da Famasul, o evento tem parceria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) através do IMASUL, e instituições de ensino como a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Laboratório de Geoecologia FAENG/UFMS, e pelo Rotary Club de Campo Grande, representando a sociedade civil.

