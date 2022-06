Supermercado é flagrado vendendo produtos vencidos no bairro Maria Aparecida Pedrossian

Um supermercado localizado no bairro Maria Aparecida Pedrossian, foi autuado por fiscais do Procon Municipal, após comercializar produtos com prazo de validade vencidas. Os produtos segundo o órgão são impróprios para consumo.

No local a equipe constatou a irregularidade e encontrou 12 pacotes de pão de forma, 14 pacotes de biscoitos de vários sabores, 3 unidades de suco integral, 15 pacotes de massa pronta para tapioca e cerca de 8 kg de produtos do hortifrúti com validade vencida.

De acordo com o Art.56 do CDC, todos os produtos vencidos para o consumo foram devidamente inutilizados. A empresa autuada tem o prazo de 10 dias para apresentar a defesa no endereço do Procon Municipal na Avenida Afonso Pena, 3128.