O que é Educação Respeitosa e quais são as suas vantagens?

Quando pensamos em educar nossos filhos com respeito, precisamos compreender que existirá uma ruptura e uma quebra de paradigmas referente a tudo que sabemos sobre educação.

Esse assunto ainda é extremamente novo e somos a primeira geração a falar sobre isso e colocar em prática novos conceitos de educação. O mundo está mudando, a educação também. Podemos abrir nossos olhos e enxergar na educação respeitosa a possibilidade de deixarmos crianças melhores para esse mundo.

A Disciplina positiva, a Parentalidade positiva, a Criação Consciente são algumas das abordagens que focam na relação que temos com nossos filhos e nas habilidades que podemos ajudá-los a desenvolver.

Na disciplina positiva, a Dra. Jane Nelsen, mãe de sete filhos, psicóloga e educadora, desenvolveu o conceito a partir das teorias dos psiquiatras austríacos Alfred Adler e Rudolf Dreikurs. Há mais de 30 anos, lançou o livro “Positive Discipline”, no qual defende que as crianças têm o direito à dignidade e ao respeito, assim como qualquer outra pessoa.

A disciplina positiva é uma abordagem tanto filosófica quanto prática, um modelo educativo composto por firmeza, afeto e empatia, que você, adulto, pode utilizar com a sua criança. Trata-se de uma escolha na forma de conduzir a criação, colocar os limites necessários e estabelecer diálogos e cooperação com a criança. Por meio dessa abordagem, enxergamos as crianças com muito mais empatia e somos capazes de atendê-las em suas necessidades.

Por meio da disciplina positiva, passamos a conhecer as necessidades por trás dos comportamentos, desenvolvemos autoconhecimento e autocontrole, compreendemos que nossos filhos não se comportam mal para nos provocar ou irritar, ensinamos habilidades sociais e de vida (e aprendemos também) e conseguimos atender nossos filhos com amorosidade e empatia.

Esse movimento da educação respeitosa nos leva a um lugar de reflexão. A grande maioria de nós possivelmente veio de uma educação mais autoritária e centrada na obediência e imposição. Uma educação mais rígida e baseada no medo.

Se não estivermos conscientes na hora de educar, estaremos focados em corrigir maus comportamentos, assumindo um lugar de controle e poder. Na educação autoritária existe ordem sem liberdade.

Por outro lado, podemos também negar essa rigidez e controle e dar lugar a uma educação mais permissiva. Não gostaríamos de repetir esse padrão e por receio de magoar nossos filhos, temos medo de colocar limites e somos flexíveis demais. Na educação permissiva temos liberdade sem ordem.

Agora, quando mudo o olhar para a relação que estou construindo hoje, passo a compreender que existe um caminho do meio na educação: Adultos e crianças tem o mesmo valor. Por isso, a educação respeitosa é pautada no Respeito Mútuo. Ela vem de um lugar em que eu respeito meu filho e meu filho me respeita, sem exigências, imposições, ameaças e castigos. Existe liberdade com ordem.

Nosso papel, como pais, é sermos exemplo de autoridade amorosa e empática, e sermos capazes de nos conectarmos verdadeiramente com o coração dos nossos filhos. Assim, conseguiremos guiá-los por um caminho muito mais leve, gentil e respeitoso.

Texto: Cinthia Andrade, Idealizadora do Instagram @maternidade.positiva

Que tal iniciar hoje esse caminho? Cinthia é Educadora Parental em Disciplina Positiva pela PDA/USA; Consultora em Criação Consciente pelo Instituto TeApoio; Certificada internacionalmente em Parentalidade e Educação Positivas pela Escola da Parentalidade e Educação Positivas – Porto/Portugal; Especialista Emocional pela SBIE – Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional e Coautora do livro Conectando Pais e filhos 2.