Site do Detran fica indisponível para lançamento de taxas mais baratas

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) confirmou que o site e o aplicativo do órgão ficarão indisponíveis entre às 22h de amanhã (18) e às 7h da próxima segunda-feira (20). O motivo é, segundo a nota, uma atualização referente à redução de taxas.

O diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Alencar, explica que a parada foi programada para a mudança de valores das taxas cobradas pelo Departamento. “Vamos realizar as alterações de acordo com os descontos e isenções propostos para que esteja tudo pronto para a população”, afirmou.

A lei de redução de todas as taxas, proposta pelo Detran-MS, foi sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado na manhã desta sexta-feira e vai beneficiar por volta de 1,3 milhão de condutores. “As reduções em média são de 10%, mas algumas como emplacamento e transferência de veículos será de 30% a 50%, o que faz o órgão abrir mão de uma receita de R$ 150 milhões por ano”, pontua o diretor presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

A medida só foi possível com redução de custos e investimentos em plataformas digitais, que vão para facilitar o acesso aos serviços da instituição.