Ministra Damares Alves apresenta Edição 2022 do Selo Empresa Amiga da Família

Iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos valoriza e certifica empresas que adotam práticas que visam ao equilíbrio trabalho-família

Representantes de empresas, sindicatos, confederações e instituições patronais participaram, nesta sexta-feira (17), de um encontro virtual para conhecer o SEAF (Selo Empresa Amiga da Família) – Edição 2021/2022. A apresentação contou com a titular do MMFDH (Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos), Damares Alves, que destacou o papel fundamental do setor produtivo no desenvolvimento da nação.

Para a ministra, a atividade econômica, além de gerar emprego e riqueza para o país, pode contribuir com o fortalecimento das famílias. “Não podemos pensar em políticas públicas sem colocar as famílias no centro disso. E vocês empreendedores também podem e devem pensar no sucesso das suas empresas a partir da família dos seus colaboradores”, disse.

“Um trabalhador que vive em harmonia dentro de casa traz mais produtividade e resultado para empresa. Muitas empresas já adotam esse modelo responsivo. Por isso, peço: vamos divulgar as ações adotadas, vamos trazer mais empresas para receber o Selo, vamos participar e mostrar que o Brasil está cada vez mais construindo uma cultura de fortalecimento da família”, convidou a gestora do Governo Federal.

SEAF

O SEAF (Selo Empresa Amiga da Família) é uma iniciativa lançada em 2019, pela SNF/MMFDH (Secretaria Nacional da Família), com a proposta de reconhecer empresas que adotam medidas para promover o equilíbrio trabalho-família. O edital para a Edição 2021/2022 está com inscrições abertas até o dia 9 de janeiro.

De acordo com a publicação, podem participar empresas privadas que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro — considerando-se matriz e filiais —, exceto os MEI (Microempreendedores Individuais) e as empresas estatais da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

As empresas que receberão o Selo terão o nome publicado na lista de empresas aprovadas em Portaria do MMFDH e poderão utilizar a marca do SEAF nos meios de comunicação e junto a fornecedores, prestadores de serviço e clientes.

Os participantes poderão optar entre duas modalidades: SEAF – Adesão – se comprometendo a adotar práticas de equilíbrio trabalho-família e apresentá-las para avaliação na próxima edição; ou SEAF – Empresa Amiga da Família – empresas que já adotam práticas de equilíbrio trabalho-família e querem apresentá-las ao processo de avaliação nesta edição.

Também presente na reunião, a titular da SNF/MMFDH, Angela Gandra, ressaltou que a empresa que adota essa harmonia entre família e trabalho tem funcionários mais produtivos e mais compromissados.

“O maior tesouro do ser humano é a família. As pessoas trabalham pelas famílias. Quando um trabalhador percebe que a empresa tem esse olhar compreensivo e genuíno em relação a sua família, ele certamente entrega mais e trabalha mais pela empresa, consequentemente refletindo para o crescimento das organizações. Vamos seguir replicando essa prática”, afirmou Gandra.

Saiba mais

O SEAF (Selo Empresa Amiga da Família) é parte do Programa de Equilíbrio Trabalho-Família. tem o objetivo de desenvolver ações de fomento ao equilíbrio entre responsabilidades familiares e profissionais no Brasil, promovendo o bem-estar dos trabalhadores e suas famílias e, consequentemente, o aumento da produtividade das organizações e o desenvolvimento econômico e social.

Além do Selo, o programa abrange ações de Educação em Equilíbrio Trabalho-Família e o Prêmio Melhores Práticas em Equilíbrio Trabalho-Família.