Simone Tebet é cotada para o Ministério da Justiça após indicação de Flávio Dino para STF

Após a provável indicação do atual Ministro da Justiça, Flávio Dino, para o STF (Supremo Tribunal Federal) no lugar de Rosa Weber, a pasta abre disputa para sucessão e um dos nomes cotados é da ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet (MDB).

A possível nomeação de Tebet para a Justiça iria aplacar as críticas ao governo Lula (PT) pela falta de nomeação de uma mulher para o cargo do STF. Com a entrada de Dino no lugar de Weber, a Corte possuiria apenas uma mulher em seus integrantes, a ministra Carmem Lúcia.

Outros nomes além de Tebet são cotados para o Ministério da Justiça, como o do ex-ministro Ricardo Lewandowski, o senador Jaques Wagner, Marco Aurélio de Carvalho e do atual advogado-geral da União, Jorge Messias.

Natural de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Simone Tebet é advogada, formada em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É especialista em ciência do direito pela Escola Superior da Magistratura e mestre em direito do Estado pela PUC de São Paulo.

