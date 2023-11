Operário goleia o Corumbaense e é tricampeão Sul-Mato-Grossense

A equipe feminina do Operário Futebol Clube conquistou neste final de semana o tricampeonato Estadual de Mato Grosso do Sul, goleando o Corumbaense por 4 a 0. A grande final foi no sábado (25), no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O Galo da Capital está automaticamente classificado para o Campeonato Brasileiro da Série A3, em 2024.

Com gols de Natu, Karol e dois da artilheira Ana Jéssica (4 a 0), o Operário mostra porque é soberano na modalidade feminina no Estado, conquistando os títulos de 2021, 2022 e em 2023.

Campanha quase perfeita na primeira fase.

O Galo da Capital montou uma equipe forte com diversas jogadoras que têm experiência em clubes do sul do país. A campanha na primeira fase foi quase perfeita. Na primeira fase, foram duas vitórias em cima da Seinter e Dois Irmãos do Buriti. Outros resultados foram o empate e uma vitória contra o Corumbaense, avançando para as fases finais na liderança do grupo A.

Nas semifinais, passou pelo CA Pinheiros, por 3 a 0, conquistando a vaga para mais uma final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol feminino. A equipe feminina nessa belíssima campanha, teve o ataque mais positivo do torneio com 36 gols.

Gols da partida

Com a melhor campanha da primeira fase, o Operário chegou à final com a pressão de defender os títulos conquistados nos últimos anos. Antes da bola rolar, o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), ordenou que a final fosse de portões fechados por conta da falta de laudos.

A notícia não abalou as meninas do Operário e nem do Corumbaense, que entraram em campo querendo defender a honra e conquistar a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série A3 (equivalentemente a 3º divisão do nacional).

O jogo foi bem disputado, quando o placar foi aberto aos 21 minutos, com a atacante Ana Jéssica, de pênalti. 1 a 0.

A equipe do Corumbaense foi para cima, mas o primeiro tempo acabou em desvantagem para a equipe de Corumbá.

O segundo tempo começou com o Operário novamente indo ao ataque e querendo definir a partida. Logo aos 4 minutos, Natu, cobrando falta, abriu a vantagem para 2 a 0. O terceiro gol do Galo da Capital saiu aos 23 minutos, novamente com a camisa 9, Ana Jéssica. A atacante aproveitou um cruzamento pela esquerda, se antecipou da defesa do Corumbaense e empurrou para o fundo das redes. 3 a 0.

A equipe de Corumbá foi para tudo ou nada, quando o Operário conseguiu fechar o placar, com gol de Karol, que invadiu a área, limpou a jogada e chutou na saída da goleira do Corumbaense, Lúcia, fechando o placar e conquistando o tricampeonato Estadual. .

A equipe feminina do Operário será a representante de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro da Série A3 em 2024.

