Sesau libera a aplicação da Pfizer Baby para bebês de de 6 a 12 meses sem restrição

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) anunciou na tarde desta quarta-feira (28) a ampliação da vacinação contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a menores de um ano sem comorbidades. A medida foi tomada depois que o Ministério da Saúde autorizou o uso da “Pfizer Baby” para novos públicos. Até então, a aplicação do imunizante estava restrita somente à crianças de 6 meses a 2 anos e 11 meses com comorbidades.

De acordo com o calendário estabelecido pela Sesau, crianças entre um e dois anos com comorbidades continuam sendo vacinadas Conforme a recomendação do Ministério da Saúde, a ampliação da “Pfizer Baby” deve ser feita de forma gradual.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, é necessário que a ampliação ocorra de maneira escalonada, considerando o quantitativo reduzido de vacinas disponíveis” À medida que houver disponibilização de vacinas pelo Ministério da Saúde, nós poderemos ampliar o público”, complementa.

Em Campo Grande, a vacinação de crianças de 6 meses a dois anos com comorbidades teve início em novembro. Como uma forma de evitar o desperdício de doses em razão da baixa procura, o Município autorizou o uso emergencial, a chamada “xepa”. Até o momento, 224 crianças nesta faixa etária (com ou sem comorbidades) foram vacinadas, sendo que 64 já tomaram a segunda dose.

Segundo o informativo, dez unidades de saúde estão referenciadas para o atendimento das crianças: UBS 26 de Agosto, USF Moreninhas, USF Paulo Coelho Machado, USF Noroeste, UBS Silvia Regina, USF Aero Itália, UBS Caiçara, USF Santa Emília e USF São Francisco. Para os demais públicos, a vacinação contra a Covid-19 segue disponível em mais de 50 unidades básicas e de saúde da família de Campo Grande. Todas as doses estão disponíveis.

A aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) está liberada para todas as pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a terceira dose há pelo menos quatro meses. A ampliação do público ocorreu de maneira gradativa como uma medida para proteger a população e conter o avanço de novos de Covid-19.

As doses de reforço devem ser tomadas conforme indicação para cada imunizante e público, seguindo um intervalo de 28 dias a quatro meses. Caso haja dúvida sobre a data para aplicação do reforço basta acessar o carteirinha digital disponível no site: vacina.campogrande.ms.gov.br.