“Meu Bloco é Corumbá” faz primeiro grito de carnaval em janeiro

O prefeito Marcelo Iunes conheceu hoje, 27 de dezembro, o projeto para realização do primeiro grito de carnaval de Corumbá. Iunes destacou que o Município é parceiro do ‘Meu Bloco é Corumbá’, que será realizado no dia 21 de janeiro – um sábado – em frente ao Hotel Nacional, na rua América, área central da cidade. O secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio da Silva, acompanhou a agenda.

“O carnaval é um evento muito importante para Corumbá, promove geração de emprego e renda para muitas famílias corumbaenses, além de movimentar a nossa economia local”, afirmou Iunes ao destacar que o primeiro grito carnavalesco visa apoiar os blocos oficiais filiados à Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá (Liblocc).

André Midon, um dos organizadores do evento, explicou que a iniciativa “vai reunir os blocos oficiais, filiados à Liblocc, que vão apresentar seus sambas-enredo para o desfile de fevereiro do ano que vem”.

O ‘Meu Bloco é Corumbá’, que tem parceria da Liga, também vai contar com atrações musicais e trio elétrico. Também participou do encontro Edson Lemos, da organização do evento.

“A ideia é fazermos um evento que possibilite angariar recursos para os blocos e, também, para os turistas que visitam Corumbá vejam o início da nossa festa, que é uma das melhores do Brasil. Temos blocos oficiais, escolas de samba, blocos de sujos, carnaval cultura, blocos independentes. É uma variedade de atrações”, disse o empresário Luiz Martins, que também é um dos organizadores do ‘Meu Bloco é Corumbá’.

Com informações da Prefeitura de Corumbá