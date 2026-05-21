Senac MS participa da 1ª Conferência Estadual dos ODS

O Senac MS marcou presença, nesta quarta-feira (20), como parceiro estratégico e correalizador da 1ª Conferência Estadual dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), realizada no Auditório do Complexo EAD e Escola de Extensão da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

Universitários, pesquisadores, representantes do poder público, movimentos sociais e organizações da sociedade civil estiveram reunidos em torno da Agenda 2030, com o objetivo de transformar os principais desafios de Mato Grosso do Sul em propostas concretas para o debate nacional.

A conferência estadual integra o processo preparatório da 1ª Conferência Nacional dos ODS, promovida pela CNODS (Comissão Nacional para os ODS), vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República. A etapa nacional está prevista para ocorrer em Brasília, entre os dias 29 de junho e 2 de julho de 2026.

Participação no Eixo 4: Inovação Tecnológica

A contribuição do Senac MS se concentrou na sessão de proposição do Eixo 4 — Inovação Tecnológica para o Desenvolvimento Sustentável, que debateu a seguinte questão central: de que forma a inovação tecnológica deve ser incentivada e aplicada como ferramenta eficaz para gerar soluções que enfrentem os atuais desafios sociais e ambientais?

Em um espaço plural de diálogo, o Senac MS colaborou com propostas que articulam educação, tecnologia e sustentabilidade — reforçando o papel da instituição como agente de transformação social e formação profissional voltada ao futuro.

“Aplicar estratégias de impacto territorial para fomentar a inovação a partir do conhecimento, facilitando a integração tecnológica através de letramentos relacionados à temática socioambiental. Fundamentar o desenvolvimento equitativo de soluções eficientes e inclusivas que promovam a biodiversidade e protejam o território, fortalecendo a manutenção dos saberes diversos.” — Proposição do Senac MS | Eixo 4: Inovação Tecnológica para o Desenvolvimento Sustentável

As propostas construídas coletivamente durante a conferência serão encaminhadas para o debate nacional, representando Mato Grosso do Sul na etapa que ocorrerá em Brasília.

Sobre a Conferência Estadual dos ODS

A 1ª Etapa Estadual da Conferência Nacional dos ODS em Mato Grosso do Sul é resultado de uma articulação entre a CNODS (Comissão Nacional dos ODS), o Movimento Nacional ODS e a UFMS. O evento teve como tema central “A Agenda 2030 no Brasil: Fortalecer a Democracia e Defender os Direitos Humanos para a construção coletiva de um novo modelo de desenvolvimento socialmente justo e inclusivo, ambientalmente responsável e economicamente viável”.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável integram um pacto global firmado pelos países membros da ONU para enfrentar desafios como pobreza, desigualdade, crise climática e promoção dos direitos humanos. No Brasil, além dos 17 objetivos globais, foi incorporado o 18º ODS, voltado à igualdade étnico-racial.

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