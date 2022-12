Semana começa com tempo ameno e chuva em MS

A semana que antecede o natal, será de temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul. Conforme o informações do Instituto Nacional de Meteorologia (IMET), a segunda-feira (19), será de tempo fechado e chuvas em algumas regiões.

Em Campo Grande, a previsão para hoje é de chuvas com trovoadas isoladas. O tempo deve permanecer instável e os termômetros deve se aproximar dos 28ºC. Já na região pantaneira, a previsão máxima é de 33ºC.

Em Corumbá, a previsão é de chuva o dia inteiro. Segundo os termômetros, a mínima será de e 21°C e máxima de 28°C. A previsão de chuvas e ventos fracos na região do Pantanal.

Já no outro lado do Estado, também há previsão de chuva intensas em Três Lagoas. Segundo o Imet, a previsão indica nuvens com pancadas de chuvas isoladas. A mínima é de 22º C e a máxima será de 29ºC.

Na região sul, também o tempo seguirá fechado com chuvas isoladas. Em Ponta Porã, são esperadas mínimas de 19º C e máxima de 29º C.

