Famílias do Mais Social recebem 13º do programa nesta terça

Muitas famílias poderão comemorar o Natal com um benefício a mais que será entregue pelo Governo do Estado na próxima terça (20), o 13° para beneficiários do programa Mais Social.

São mais de R$ 26 milhões de reais injetados na economia de Mato Grosso do Sul somente com essa parcela, nos 79 municípios, e que chegam a mais de 87 mil beneficiários.

Elisa Cleia Nobre, titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), reforça que a parcela extra do benefício, paga nesta terça-feira, mostra mais uma vez o compromisso do Governo do Estado com a política de assistência social. “As famílias em vulnerabilidade social contam com o olhar do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Garantindo esses recursos, alinhado com o desenvolvimento cada vez maior de nosso estado, tenho a certeza que um futuro cada vez mais pujante está garantido para essas pessoas, que junto com suas famílias, terão mais comida na mesa neste Natal e Ano Novo”, comemorou a secretária.

Em sua totalidade e com a parcela do 13° pagamento, prevista em lei, o programa terá feito circular mais de R$ 300 milhões de reais em pequenos comércios, supermercados e mercearias da Capital e do interior.

O superintendente do programa falou do poder de transformação que o programa gerou para muitas famílias no Estado todo. “Nossas equipes estão empenhadas nesse trabalho que está presente nos 79 municípios do estado, pois sabemos o que representa esse programa na vida de quem recebe. O contato diário com os beneficiários nos mostra que o Mais Social foi uma medida muito feliz adotada pelo Governo do Estado e que está transformando realidade e levando comida na mesa de quem mais precisa”, explicou o superintendente do Mais Social, Cristiano Fernandes, superintendente do Programa no Estado.

O Mais Social é gerenciado na Sedhast por meio da Superintendência de Benefícios Sociais (SUBS). O programa paga R$ 300 reais mensais para quem tem renda mensal inferior a meio salário mínimo e atende aos critérios do programa.

