Semana começa com aumento de nebulosidade

Para esta segunda-feira dia 18 de março a meteorologia prevê sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Até o domig dia 17 já choveu 13 mm em Campo Grande em março/2024, o que representa 8% da média normal para o mês. A atmosfera terá mais umidade, o que volta a favorecer o crescimento de nuvens carregadas sobre o leste e sul do Mato Grosso do Sul e no Triângulo Mineiro. O outono começa oficialmente no dia de 20 de março, às 00h06, e se estende até às 17h51 do dia 20 de junho, pelo horário de Brasília. Já teremos mudanças nas condições de tempo no primeiro dia da nova estação, devido ao avanço de uma nova frente fria.

