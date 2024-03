Previsão do tempo alerta para calor intenso e chuvas isoladas em MS

Os termômetros em Mato Grosso do Sul prometem atingir patamares elevados nesta sexta-feira (8) e no final de semana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com temperaturas máximas previstas de até 34ºC, os sul-mato-grossenses devem se preparar para um calor intenso entre sexta-feira e domingo.

Em Campo Grande, choveu durante a madrugada e, a região sul da cidade registrou o maior acumulando, um volume considerável de 11,6. A manhã desta sexta-feira começou com um céu parcialmente coberto, registrando uma temperatura amena de 23ºC e a máxima pode atingir os 33ºC ao longo do dia.

Na região sul, Ponta Porã e Dourados, registram temperatura mínima de 23ºC e os termômetros podem chegar aos 34ºC. Três Lagoas, localizada na região leste do estado, o dia começa com 25ºC, podendo atindir a máxima de 36ºC.

Na região do Pantanal, Porto Murtinho registrar mínima de 23ºc e máxima de 36ºC. Em Aquidauana os termômetros oscilam entre 24ºc e 37ºC e Corumbá deve ser a cidade com as maiores temperaturas, marcando 25ºC de mínima e calorão de 38ºc de máxima.

Com informações do Inmet.

