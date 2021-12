Sem “lanche feliz”: em Campo Grande, redes de fast food sofrem com falta de insumos

Clientes que costumam frequentar duas redes de fast food em Campo Grande alegaram que desde o dia de ontem (20) vêm enfrentando dificuldades na hora de pedir o esperado lanche. É que certos alimentos que chegam diretamente das distribuidoras se encontram em falta – e o motivo não é de “matar a fome”.

“Hoje mesmo fui ao shopping e não consegui nem pedir um lanche que vem com brinde para o meu filho. Faltava tanto o pão quanto o próprio brinquedo que ele queria”, esclarece uma consumidora que preferiu não se identificar. Ela aproveitou o momento da fila vazia na horado serviço para inquirir um funcionário da rede que a atendia.

Para ela, o empregado confirmou que já “há alguns dias” que o estoque anda “fraco”, com falta de alimentos básicos para o preparo de certos lanches, como alface, pão e batata congelada e cortada em palitinhos. Inclusive, certas embalagens também não vieram no lote da distribuidora, isso para a outra empresa.

A ausência afeta algumas das principais unidades das marcas. Como as duas redes fazem parte da “mesma entrega”, isto é, tanto para Campo Grande quanto outros municípios de Mato Grosso do Sul, a deficiência dos insumos parece que vai persiste nesta semana.

Uma das empresas de fast food informou em nota que houve “um contratempo no fluxo de entrega de alguns ingredientes (isto para restaurantes de algumas localidades)” e que os trabalhos continuam para que a situação seja normalizada “o mais breve possível”.

A assessoria não confirmou a quantidade de insumos afetados nem o número de unidades que se encontram com o estoque em falta, mas é sabido que boa parte dos sanduíches servidos tem seus principais componentes fabricados no mesmo lugar: a Cidade do Alimento, complexo industrial na cidade de Osasco (SP). As amadas batatinhas, entratando, são 100% importadas da Argentina ou dos Estados Unidos.