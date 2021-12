Arrecadação federal cresce 1,41% e bate recorde histórico para o mês

A arrecadação federal bateu recorde no comparativo com meses de novembro. Segundo dados divulgados hoje (21) pela Receita Federal, o governo arrecadou R$ 157,34 bilhões no mês passado, com aumento de 1,41% acima da inflação em valores corrigidos pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

O valor já é considerado o maior da história. De janeiro a novembro, o somatório da arrecadação soma R$ 1,685 trilhão, com alta de 18,13% acima da inflação pelo IPCA – outro recorde para o período.

Os dados superaram as previsões das instituições financeiras. No relatório Prisma Fiscal, pesquisa divulgada pelo Ministério da Economia, os analistas de mercado estimavam que o valor arrecadado ficaria em R$ 151,513 bilhões em novembro.

A retomada da economia, que neste ano deve fechar com crescimento em torno de 4,5%, está impulsionando a arrecadação, com reforço de R$ 3,69 bilhões em novembro na comparação com novembro do ano passado em valores corrigidos pelo IPCA. No entanto, fatores atípicos e mudanças na legislação também contribuíram para a alta.

