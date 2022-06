Secretaria de São Paulo confirma dois casos da varíola dos macacos

Dois casos foram confirmados da varíola dos macacos no país. Um dos paciente está internado no hospital Emílio Ribas em São Paulo e o segundo e mais recente está no interior de São Paulo, segundo a Secretaria de Saúde da Capital, ambos passam bem, segundo laudo divulgado neste domingo (12).

A varíola dos macacos, em inglês monkeypox, é uma doença viral rara, transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada e com lesões de pele. O contato pode ser por abraço, beijo, massagens ou relações sexuais. A doença também é transmitida por secreções respiratórias.

Ela pode ser transmitida ainda pelo contato com objetos, tecidos (roupas, roupas de cama ou toalhas) e superfícies utilizadas pelo doente. Não há tratamento específico, mas os quadros clínicos costumam ser leves, sendo necessários o cuidado e a observação das lesões.