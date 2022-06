Apostadores podem sonhar com R$52 milhões do prêmio da Mega-Sena

Não foi desta vez, o concurso da última Mega-Sena no concurso de número 2490 realizado neste último sábado (11), em São Paulo, não teve vencedores no prêmio principal e acumulou. Os números sorteados foram: 11, 16, 17, 41, 46 e 59.

A quina teve 65 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma delas R$ 65.482,06. E a quadra, com quatro números acertados, registrou 5.432 apostas ganhadoras, com R$ 1.119,38 para cada apostador.

No concurso da próxima quarta-feira (15), a Mega-Sena deve pagar R$ 52 milhões a quem acertar as seis dezenas. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.