São Paulo mantém programação mesmo após problemas e maratona na Argentina

O São Paulo manteve sua programação mesmo após cerca de 12 horas de atraso na volta da Argentina, após estrear com vitória sobre o Tigre na Copa Sul-Americana.

O time tricolor teve problemas no voo fretado para retornar ao Brasil. O clube foi informado sobre problemas técnicos na aeronave contratada, mas não teve mais detalhes.

O São Paulo voltou ao hotel após informado do problema. Alguns jogadores foram para o café da manhã, enquanto outros preferiram descansar nos quartos. A equipe almoçou ainda na Argentina antes do retorno, que ocorreu por volta das 17h (de Brasília) de ontem (7).

A empresa que fez o voo de retorno foi a mesma contratada previamente e que informou sobre o problema técnico. O clube tem por filosofia trabalhar somente com as maiores companhias aéreas e não abre mão de segurança.

São Paulo entende que o incidente só reforça os altos padrões de segurança da empresa contratada, apesar do problema que acarretou o atraso de cerca de 12 horas.

O clube tricolor não alterou sua programação prévia para a semana. O time folga neste sábado e retorna aos treinos no domingo. O próximo adversário do São Paulo é o Ituano, nesta terça-feira (11).

Por Eder Traskini/Folhapress.

